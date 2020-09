Red 21:31 Segariu: 4ettari in fiamme Oggi, sedici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha necessitato dell’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne in località Monte Ollioni



SEGARIU – Oggi (giovedì), sedici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha necessitato dell’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Segariu.



Il rogo è divampato in località Monte Ollioni, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sanluri, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf di Cagliari, da due squadre di Forestas dei cantieri di Barumini e di Senorbì e da una di volontari delle associazioni di Segariu.



Le fiamme hanno percorso circa 4ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.36.