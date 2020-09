G.M.Z. 14:35 Ryanair sospende l´Alghero-Pisa Nubi sempre più nere sul cielo dell´aeroporto di Alghero che perde anche il consolidato volo annuale con lo scalo di Pisa. Soli quattro collegamenti per la stagione invernale







Se non dovessero esserci ulteriori novità, la winter Ryanair sarà decisamente contenuta dallo scalo gestito dalla Sogeaal: Previsto il solo volo internazionale su Bruxelles (bisettimanale) e le rotte interne per Bergamo, Bologna e Milano Malpensa. Commenti ALGHERO - Taglio a sorpresa del vettore irlandese sul già risicato network invernale dall'aeroporto di Alghero. Dal 21 ottobre Ryanair sospende le operazioni sull'Alghero-Pisa, una delle poche tratte annuali previste sul Riviera del corallo.Per il territorio si tratta di un nuovo campanello d'allarme. La chiusura della collaudata rotta nazionale, infatti, conferma i gravi problemi di tenuta del traffico aereo dallo scalo algherese e più in generale sulla Sardegna, senza un'adeguata politica di sostegno ed incentivazione dei flussi turistici e delle rotte. Pesanti le ripercussioni perfino sulla mobilità dei sardi.Se non dovessero esserci ulteriori novità, laRyanair sarà decisamente contenuta dallo scalo gestito dalla Sogeaal: Previsto il solo volo internazionale su Bruxelles (bisettimanale) e le rotte interne per Bergamo, Bologna e Milano Malpensa.