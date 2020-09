24/9/2020 Psichiatria nel Sassarese: mozione in Regione L´ha sollecitato la capogruppo del Movimento 5 stelle Desirè Manca in una mozione sottoscritta anche da tutti i gruppi di Minoranza, nella quale si affronta il caso di una decina di pazienti psichiatrici recentemente trasferiti dal nord Sardegna in una struttura di Ussassai, con grave disagio per gli stessi malati, le famiglie e il personale