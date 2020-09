Red 9:07 Parcheggio ambulanze: ordinanza di Campus Da domani, la sede di Sirio di Viale Italia, tra Via De Nicola e l´ingresso del pronto soccorso dell´ospedale Santissima Annunziata, sarà destinata alla sosta delle ambulanze. Lo ha stabilito il sindaco di Sassari, nell’ambito della gestione dell’emergenza da Covid-19







Data l’urgenza, per garantire l’incolumità pubblica e finché l’Azienda ospedaliero universitaria non riuscirà a trovare spazi adeguati, interni al presidio, dove far sostare i mezzi di soccorso in attesa, l’unica soluzione attualmente praticabile è quella di far fermare gli stessi sulla sede della metrotranvia, interrompendo la corsa di Sirio all’altezza della fermata delle Cliniche universitarie di Viale San Pietro. Commenti SASSARI - Da domani, martedì 29 settembre, è sospeso il servizio di metropolitana di superficie (Sirio) a partire dalla stazione “Cliniche” in Viale San Pietro. Sullo spazio così lasciato libero, nel tratto di Viale Italia tra Via De Nicola e l’ingresso al pronto soccorso, è consentita esclusivamente la sosta delle ambulanze in servizio.Lo ha stabilito il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, con un'ordinanza firmata venerdì, nell’ambito della gestione dell’emergenza da Covid-19. L’ospedale Santissima Annunziata ha occupato il suo piazzale interno con strutture di accoglienza e primo trattamento dei pazienti in ingresso; le ambulanze, che in condizioni normali sostavano nel piazzale, non possono farlo per la carenza di spazi.Data l’urgenza, per garantire l’incolumità pubblica e finché l’Azienda ospedaliero universitaria non riuscirà a trovare spazi adeguati, interni al presidio, dove far sostare i mezzi di soccorso in attesa, l’unica soluzione attualmente praticabile è quella di far fermare gli stessi sulla sede della metrotranvia, interrompendo la corsa di Sirio all’altezza della fermata delle Cliniche universitarie di Viale San Pietro.