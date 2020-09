Red 14:53 Zedda inaugura il Cpi di Teulada «L’apertura del Centro per l’impiego di Teulada è particolarmente importante sia per quanto concerne la posizione territoriale, che risulta decentrata rispetto alle principali città, sia perché gode di una forte vocazione imprenditoriale specialmente nel comparto dell’enogastronomia e del turismo», dichiara l’assessore regionale del Lavoro







«La Regione conferma il proprio impegno, grazie alla stretta collaborazione di Aspal e delle istituzioni, verso un tema di fondamentale rilevanza che è quello delle politiche attive del lavoro. Un impegno – ha proseguito Zedda – che si declina con interventi diretti mirati a salvaguardare l'occupazione dei sardi». Alla cerimonia di apertura della sede hanno partecipato anche il direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro Massimo Temussi e il sindaco del paese Daniele Serra, che hanno avvalorato l’importanza dei Centri per l’impiego, specialmente nei territori con limiti logistici, come valido strumento del sistema regionale di orientamento, volto a favorire il successo scolastico, formativo e occupazionale dei cittadini.



«Una sinergia di intenti con l’amministrazione comunale e con il pieno coinvolgimento delle imprese locali, a sostegno di aziende e inoccupati, o lavoratori stagionali, al fine di accrescere la cultura imprenditoriale del territorio concentrando gli sforzi su formazione e riqualificazione occupazionale e sull’incentivazione all’accesso al mondo del lavoro per i cittadini del territorio. Questo l’obiettivo del Centro che mira a creare auto impresa anche attraverso i finanziamenti previsti nei bandi indetti dalla Regione, favorendo in questo modo il rilancio dello sviluppo economico e sociale”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.



