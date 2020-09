Red 15:32

Fiamme nella lavanderia: soccorsi all´opera

ALGHERO – Attorno alle 14.30 di oggi (martedì), per cause non ancora accertate, un incendio è divampato in una lavanderia in Via Luigi Canepa, ad Alghero. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno domato le fiamme e bonificato la zona. Sul posto anche il personale medico del 118 e i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno effettuato i rilievi del caso.



articolo in fase di aggiornamento