Vertenza Aras: sit-in in Regione

CAGLIARI - Domani, mercoledì 30 settembre, dalle 15 alle 19, nella sede del Consiglio regionale, in Via Roma, a Cagliari, si terrà un sit-in dei lavoratori dell'Aras organizzato dalle segreterie regionali della Uila e della Confederdia, in occasione della seduta della massima assise regionale. Le organizzazioni sindacali confermano la presenza dei presidi nella sede del laboratorio analisi di Oristano e a Villa Devoto e, in concomitanza con lo sciopero in atto, ritengono «necessaria questa ulteriore protesta visti la mancanza di risposte da parte della Regione e l'aggravarsi della vertenza».