Red 9:11 Sabato, raccolta sangue ad Alghero La 30esima donazione per il 2020 in cittą č organizzata dalla locale sezione dell´Avis,con il Masci-Movimento adulti scout cattolici di Alghero e la chiesa di San Francesco







ALGHERO – L'Avis di Alghero, con il Masci-Movimento adulti scout cattolici italiani di Alghero e la chiesa di San Francesco, organizza la 30esima donazione di sangue per il 2020. L'appuntamento č per sabato 3 ottobre, dalle 8 alle 12.L'autoemoteca sarą presente in Largo San Francesco, davanti a Piazza Pino Piras, con l'equipe medica dell'Avis provinciale di Sassari, che sarą pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue. «Una giornata di donazione molto importante, vista l'emergenza sanitaria di questo periodo», dichiara il presidente della sezione locale dell'Avis Giuliano Casula.