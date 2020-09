video Cor 10:09 Il multipiano di Alghero un pisciatoio Situazione ormai divenuta imbarazzante in Piazza dei Mercati, nell´unico parcheggio pubblico interrato del centro di Alghero. Il fetore e la sporcizia regnano indisturbati nel totale disinteresse di chi dovrebbe curarne il decoro



ALGHERO - Ecco le condizioni in cui si ritrova, ancora una volta, il multipiano di Piazza dei mercati ad Alghero. Non bastano le telecamemnre di recente installazione per riportare un briciolo di decoro nell'unico parcheggio pubblico interrato del centro città. Così la situazione è divenuta ormai imbarazzante per tutti: per chi nel complesso residenziale ha comprato casa, per i titolari delle attività commerciali e per i pochi automobilisti che vi parcheggiano l'auto. Il fetore e la sporcizia regnano indisturbati, così come il disinteresse di chi dovrebbe curarne la pulizia ed il decoro.