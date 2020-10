Red 16:31 Covid: 155esima vittima, 96 positivi Si è registrato nella Città metropolitana il 155esimo decesso nell´Isola: un 78enne con precedenti gravi patologie. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, segnalati novantasei nuovi casi: cinquantanove rilevati attraverso attività di screening e trentasette da sospetto diagnostico



CAGLIARI - Sono 3.996 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano novantasei nuovi casi: cinquantanove rilevati attraverso attività di screening e trentasette da sospetto diagnostico. Salgono a 155 le vittime da marzo. Infatti, si registra un nuovo decesso a Cagliari, quello di un 78enne con precedenti gravi patologie.



In totale, sono stati eseguiti 192.705 tamponi, con un incremento di 2.058 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 110 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+ nove rispetto al dato di ieri, incremento determinato da un errato conteggio martedì), mentre salgono a venti i pazienti in terapia intensiva (+ uno). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.006 (+ sessantacinque).



Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.688 (+ venti) pazienti guariti, più altri diciassette guariti clinicamente (+ due). Sul territorio, dei 3.996 casi positivi complessivamente accertati, 610 sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari (+ nove), 424 nel Sud Sardegna (+ ventisette), 321 a Oristano (+ sei), 531 a Nuoro (+ trenta) e 2.110 a Sassari (+ ventiquatro).