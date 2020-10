Cor 12:20

Alberghiero: convitto femminile chiuso nel weekend

Nelle giornate di sabato e domenica chiude il convitto femminile di Alghero. Circolare del dirigente scolastico: difficoltà relative alle nomine del personale educativo assente

ALGHERO - Convitto femminile chiuso dalle ore 14 odierne (venerdì), senza la somministrazione del pranzo. Manca il personale educativo, così il dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero E. Lussu di Alghero ne dispone la chiusura per le giornate di sabato e domenica. Comprensibili i disagi per le 54 studentesse attualmente presenti nell'ex seminario di via Sassari, che potranno farvi rientro soltanto dalle ore 19.30 della giornata di domenica (senza cena). La circolare è stata inoltrata a tutto il personale del convitto femminile di Piazza Sulis ed alle famiglie delle convittrici.