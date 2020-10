Cor 11:45 Denunciati tre uomini per minacce a Olbia Prosegue l´attività della Polizia di Stato, attraverso servizi di controllo del territorio, volta a prevenire e reprimere fenomeni di microcriminalità e vandalismo







Solo il tempestivo intervento di una volante della Polizia ha impedito che i tre malviventi, già noti alle forze dell'ordine per vari reati, portassero a termine l'insano gesto, arrivando ad ulteriori conseguenze.

