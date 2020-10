Cor 15:07

Jackpot da 59,4 milioni, accredito a Sassari

La super vincita al SuperEnalotto centrata il 7 luglio 2020 sarà accreditata nella giornata di martedì. Secondo il regolamento di gioco, la somma viene accreditata il 91° giorno dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale

SASSARI - Verrà versato domani il Jackpot da 59,4 milioni di euro del "6" al SuperEnalotto centrato il 7 luglio 2020. L’Ufficio Premi Sisal, riporta Agipronews, ha comunicato che martedì 6 ottobre verrà accreditata la vincita al fortunato giocatore, che il 17 luglio scorso aveva concluso le pratiche per l’incasso. Il "6", realizzato con una giocata di soli 3 euro, era arrivato presso il punto vendita Sisal Tabacchi RIV 45 in via Luna e Sole 11, a Sassari. Secondo il regolamento di gioco, la somma viene accreditata il 91° giorno dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale.