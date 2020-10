Cor 17:13 Alghero ritorna al Lubec Alghero ritorna protagonista al Lubec 2020 insieme ad altre 5 città italiane nel Creathec Open Lab 2020, il laboratorio dedicato al tema dell´inclusione e dell’accessibilità culturale attraverso la gamification







I prossimi 8-9 ottobre, a Lucca, Promo Pa Fondazione in collaborazione con il MIBACT, organizza la XVI edizione di Lubec, l'incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni culturali – tecnologie – turismo. Sotto lo slogan "Ripartiamo con la Cultura, Ripartiamo per la cultura", l'evento, fruibile sia online che in presenza, prevede workshop, laboratori tecnici, seminari, interviste, presentazioni e dibattiti, cui partecipano ogni anno circa duemila operatori pubblici e privati del turismo e della cultura, parte di quel processo di innovazione e trasformazione sociale che stiamo vivendo e di cui la cultura è elemento centrale.Tra i vari appuntamenti in programma, in considerazione dell'importante fase di cambiamento in corso che impone di ripensare linguaggi e strumenti per la fruizione culturale, è prevista l'organizzazione del CreaTech Open Lab 2020 in partenariato con Fondazione MAXXI, una due giorni di formazione interattiva che approfondirà il tema dell'inclusione e dell'accessibilità culturale tra alcune città italiane e il territorio di riferimento, utilizzando le tecniche di coinvolgimento proprie della gamification. Promo Pa Fondazione, nell'ambito del rapporto di collaborazione instaurato con la Fondazione Alghero con il progetto MED GAIMS, progetto di cooperazione finanziato nell'ambito del programma europeo ENI CBC MED 2014-2020, ha invitato Alghero a partecipare al laboratorio insieme a Bolzano, L'Aquila, Macerata, Emilia 2020, Cerveteri: le sei città saranno protagoniste dei project work sviluppati da oltre 50 partecipanti durante le due giornate.«In questo particolare momento storico, la partecipazione al LuBec 2020 rappresenta una importante e gratificante opportunità per la Fondazione e per la Città di Alghero e sarà occasione per consolidare il percorso avviato attraverso il progetto che intende il gioco come motore attivo di trasformazione urbana e strumento di valorizzazione turistica e culturale, volto a posizionare Alghero come "città che gioca" nel panorama internazionale» si legge nella nota della Fondazione oggi presieduta da Andrea Delogu, che ritorna a Lucca dopo l'importante esperienza del 2016, quando veniva presentata dall'ex sindaco Mario Bruno la candidatura a Capitale italiana della Cultura