«Basta nascondersi, Conoci parli» «Non è più il tempo di nascondersi per sfuggire ai propri doveri». Nuova reprimenda da parte dei consiglieri comunali: Aumentano i positivi nel territorio ma ad Alghero non c´è nessun controllo e il sindaco continua ad evitare di comunicare l´andamento dei contagi ai cittadini







Nuova protesta formale dei consiglieri comunali Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi che per l'ennesima volta inchiodano Mario Conoci alle sue responsabilità. «Nella nostra città - sottolineano - al contrario di quanto avviene nella stragrande maggioranza dei comuni sardi, finora l'amministrazione non si è voluta attivare per controllare che le prescrizioni di distanziamento vengano rispettate. Nella giornata di ieri si sono registrati altri 101 casi in Sardegna di cui ben 58 in provincia di Sassari».



