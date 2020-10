Posidonia, impianto a San Marco: c´è la firma

Nei quattro ettari di terreno del Consorzio, nella Zona Industriale di San Marco, nasce il polo di trattamento della posidonia, una soluzione messa tra le priorità dell’Amministrazione algherese. L´intervista col sindaco Mario Conoci

ALGHERO - A distanza di otto mesi dal primo sopralluogo a San Marco avvenuto lo scorso mese di febbraio, Comune di Alghero, Provincia di Sassari e Consorzio Industriale siglano l'accordo di programma finalizzato a regolamentare la collaborazione per una miglior gestione ambientale della posidonia spiaggiata in esubero lungo il litorale del Comune di Alghero e per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto in loco di trattamento a recupero. «L’accordo di programma consente di centrare un obbiettivo importante per l’Amministrazione comunale con una soluzione tanto attesa quanto efficace». Oggi la firma a Porta Terra, tra il Sindaco Mario Conoci, l'Amministratore della Provincia di Sassari Pietrino Fois, alla presenza dei rappresentanti del Consorzio Industriale presieduto da Valerio Scanu.