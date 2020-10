Red 17:18 Festival Diving rinviato La manifestazione in programma da oggi a domenica sarà rinviato a nuova data. Gli organizzatori hanno accolto le indicazioni di alcuni dei gruppi partecipanti secondo cui, nel corso dell´evento si potrebbero creare situazioni di non totale sicurezza, nonostante in fase di organizzazione fossero state prese tutte le precauzioni del caso, sul fronte dei contagi relativi al Covid-19



Commenti SASSARI - Il Festival Diving in programma da oggi (venerdì) a domenica 11 ottobre, e inserito tra gli eventi del programma “Salude&Trigu” [LEGGI] , sarà rinviato a nuova data. Gli organizzatori hanno accolto le indicazioni di alcuni dei gruppi partecipanti secondo cui, visto il periodo, nel corso dell'evento si potrebbero creare situazioni di non totale sicurezza, nonostante in fase di organizzazione fossero state prese tutte le precauzioni del caso, sul fronte dei contagi relativi al Covid-19.