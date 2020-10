Red 7:12 Covid a Sennori: 4 positivi e 13 in isolamento Fra le persone che si trovano in isolamento volontario, in quanto venute a contatto con persone sospettate di avere contratto il Covid-19, ci sono anche il sindaco e un consigliere comunale







Rientra l'allarme scoppiato nei giorni scorsi attorno alla squadra di calcio del paese: giocatori e staff si sono sottoposti al tampone e dai risultati è emerso che solo due calciatori sono positivi al virus. Sono entrambi asintomatici e in quarantena nelle loro abitazioni, costantemente monitorati dalle autorità sanitarie. Il Sennori scenderà quindi regolarmente in campo domenica, al “Basilio Canu”, per la gara del campionato di Prima categoria.



«Al momento, la situazione dei contagi in paese è sotto controllo e come ho sempre fatto dall'inizio dell'emergenza sanitaria continuerò a informare i cittadini ogni volta che l’Ats ci comunicherà i dati aggiornati relativi al nostro Comune - spiega il primo cittadino Nicola Sassu - Io ho deciso di stare in isolamento fiduciario, perché sono stato a contatto con una persona che potenzialmente potrebbe avere contratto il Covid, e che è in attesa di conoscere il risultato del tampone. È quindi una scelta personale e precauzionale per non mettere eventualmente a rischio la salute dei miei collaboratori». Anche un consigliere comunale è in isolamento dopo essere stato a contatto con una persona positiva, ed è ora in attesa di conoscere il risultato del tampone rino-faringeo a cui si è sottoposto.



«Tuttavia, sono preoccupato per alcuni comportamenti poco prudenti che si sono registrati in paese nei giorni scorsi e dai quali potrebbero scaturire nuovi casi di positività che eventualmente saranno palesi nelle prossime settimane. Sono comportamenti irresponsabili e intollerabili. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per il rispetto delle norme anticovid emanate dal Governo, e invito tutti i cittadini a essere prudenti e coscienziosi perché la pandemia non è finita. Rispettare le regole indossando la mascherina, tenendo le distanze di sicurezza e igienizzando spesso le mani, è un comportamento indispensabile per evitare che i contagi dilaghino. Abbiamo dimostrato nella prima fase dell'epidemia che siamo in grado di fare tutto questo, che siamo in grado di salvaguardare la nostra salute, quella dei nostri cari e di chi ci sta attorno. Il virus non si è estinto, continuiamo a rispettare le regole».



Nella foto: il sindaco Nicola Sassu