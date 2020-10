Cor 17:35 Sanità al palo, Mulas si difende attaccando Per il consigliere comunale di Alghero gli attacchi sulla sanità non sarebbero altro che strumentali: «Si sono svegliati con cinque anni ritardo. Magari nei prossimi cinque anni capiranno quali sono i problemi e perché si è arrivati a doverli affrontare tutti oggi, durante una pandemia mondiale»







Parola di Christan Mulas (nella foto), capogruppo in consiglio comunale ad Alghero di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione sanità. «Se la sinistra, che cinque anni fa governava Comune, Regione e Governo, avesse deciso di incentivare le specializzazioni di giovani anestesisti, oggi non ci troveremmo in questa situazione. L'8 Ottobre, durante una riunione dei capigruppo, si è discussa la proposta della sinistra che chiedeva la costituzione di una commissione speciale. Tutti i capigruppo di sinistra erano assenti, esclusione fatta per Cacciotto. Ritenendo superflua una nuova commissione, io stesso ho proposto di potenziare le Commissioni Bilancio e Sanità, già esistenti e funzionanti. Su questo si è raggiunto un accordo proprio col Consigliere Cacciotto, che anzi ringrazio per la serietà dimostrata».



Commenti ALGHERO - «Il centrodestra comunale e regionale è al lavoro notte e giorno per ricostruire la sanità sarda e algherese e trovare gli anestesisti mancanti, quelli che finalmente permetterebbero di aprire il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Civile, già fornito degli autorespiratori e degli altri strumenti necessari. Li troveremo e apriremo la T.I. Perché come stiamo dimostrando con al riforma della sanità, siamo abituati a risolvere i problemi creati dalla sinistra. È il motivo per cui i cittadini hanno dato fiducia a questa maggioranza. Un anestesista è un medico specializzato in rianimazioni: servono cinque anni per formare un anestesista. Oggi questa figura non solo è rara, ma è ovviamente interamente monopolizzata dall'emergenza covid. Questi specialisti preziosi oggi operano soprattutto negli scenari di emergenza».