Contraffazione ad Alghero, intesa con le Dogane

Commenti ALGHERO - È stato siglato il 9 ottobre scorso presso il Comune di Alghero un Protocollo d'Intesa tra il Comune di Alghero rappresentato dal Vicesindaco,. Giovanna Caria, e la Direzione Territoriale Dogane e Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria, rappresentata dal Direttore. Roberto Chiara, finalizzato a rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e agli altri fenomeni illeciti connessi al commercio.Nel quadro del sistema di relazioni che l'Agenzia Dogane e Monopoli ha da tempo instaurato, l'iniziativa permetterà lo scambio di informazioni tra i due enti sottoscrittori, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione e le altre attività illecite con l'individuazione delle specifiche aree di intervento. L'Atto consentirà inoltre di perseguire la tutela del consumatore negli acquisti, favorendo la regolarità nel settore del commercio e contrastando le forme di criminalità organizzata, attraverso la cooperazione tra l'Ufficio delle Dogane di Sassari e il Corpo di Polizia Locale. L'obiettivo finale è quello di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficaciail fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e contrarie alle norme sul commercio internazionale.«La sottoscrizione del Protocollo - ha evidenziato il Direttore Territoriale Dogane e Monopoli Roberto Chiara - rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la sinergia tra enti, al fine dipotenziare ulteriormente il contrasto ai fenomeni illeciti come quello della contraffazione». Il Vicesindaco Giovanna Caria ha sottolineato che il Protocollo costituisce «una collaborazione necessaria che passa attraverso il proficuo scambio di informazioni e conoscenze, reciprocamente messe a disposizione su un tema molto sentito nel nostro territorio e che mira a tutelare, con interventi concreti e appropriati, l'autenticità dei prodotti sia in dimensione locale che di più ampia estensione territoriale».