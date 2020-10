Cor 22:18 Tamponi rapidi, interrogazione dei Progressisti I tamponi rapidi sono strumenti diagnostici che assomigliano in tutto e per tutto a quelli tradizionali, ma capaci di fornire l’esito in 15-20 minuti. A settembre la regione Veneto, attraverso la sua Azienda Zero, ha bandito una gara per l’acquisto di centinaia di migliaia di pezzi







Per risparmiare tempo e denaro, “in attuazione del principio di aggregazione degli approvvigionamenti”, le regioni Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Friuli e Piemonte, oltre alla provincia di Trento, hanno chiesto al Veneto di portare avanti la gara anche per loro per l’acquisto complessivo di oltre 7 milioni di pezzi. La Regione Sardegna non ha partecipato al maxi appalto.



Con l'interrogazione si chiede al presidente della Regione e all'assessore alla Sanità perché la Sardegna non abbia comunicato il proprio interessamento per l'appalto della Regione Veneto e, soprattutto, quali saranno i tempi e i modi stabiliti per fornire anche ai sardi i tamponi rapidi. Resta in piedi la possibilità – ma soprattutto la speranza – che la Regione stia provvedendo in modo autonomo, con uno strumento alternativo a quel modello di appalto, più veloce ed efficace. In ogni caso, nessuna comunicazione in questo senso è arrivata al Consiglio regionale: sarebbe un'altra dimostrazione, sottolineano i Progressisti, di quanto presidente, giunta e maggioranza siano restii al confronto costruttivo per la tutela della salute delle cittadine e dei cittadini sardi.