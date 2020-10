Cor 12:00 Grimaldi presenta la rotta Salerno-Cagliari La nave "Venezia", che la Compagnia ha scelto per questa linea, è di ultima generazione, con alti standard di comfort, sicurezza ed efficienza energetica: 96 cabine interne ed esterne, può trasportare fino a 1.000 passeggeri e 200 auto







Per numero di partenze effettuate, la rotta Salerno-Cagliari è il più importante collegamento marittimo tra l’Italia Meridionale e il Sud della Sardegna. Ha infatti frequenza trisettimanale in entrambe le direzioni, con partenza dal porto campano ogni lunedì, mercoledì e venerdì e da Cagliari ogni martedì, giovedì e sabato. La nave Venezia, che la Compagnia ha scelto per questa linea, è di ultima generazione, con alti standard di comfort, sicurezza ed efficienza energetica. Dotata di 96 cabine interne ed esterne, di una comoda sala con poltrone reclinabili e di ristorante self-service, caffetteria, saletta videogiochi e slot machine, negozi ed area giochi per i bambini, può trasportare fino a 1.000 passeggeri e 200 auto per ogni viaggio effettuato. Commenti CAGLIARI – A TTG Incontri Grimaldi Lines conferma la centralità della destinazione Sardegna nei suoi piani di sviluppo ed annuncia un nuovo collegamento passeggeri per il sud dell’isola. La Compagnia ha scelto il palcoscenico di Rimini per presentare ufficialmente il nuovo collegamento marittimo che, a partire da questa settimana, unisce i porti di Salerno e Cagliari.«In una situazione di difficoltà, come quella che stiamo vivendo, siamo particolarmente orgogliosi che Grimaldi Lines continui ad investire ed accrescere la sua offerta. – ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines – la linea Salerno-Cagliari è un forte segnale di fiducia nella ripresa, che da Rimini lanciamo a tutto il settore del turismo».Per numero di partenze effettuate, la rotta Salerno-Cagliari è il più importante collegamento marittimo tra l’Italia Meridionale e il Sud della Sardegna. Ha infatti frequenza trisettimanale in entrambe le direzioni, con partenza dal porto campano ogni lunedì, mercoledì e venerdì e da Cagliari ogni martedì, giovedì e sabato. La nave Venezia, che la Compagnia ha scelto per questa linea, è di ultima generazione, con alti standard di comfort, sicurezza ed efficienza energetica. Dotata di 96 cabine interne ed esterne, di una comoda sala con poltrone reclinabili e di ristorante self-service, caffetteria, saletta videogiochi e slot machine, negozi ed area giochi per i bambini, può trasportare fino a 1.000 passeggeri e 200 auto per ogni viaggio effettuato.