Presentato il 3° Rally Storico Costa Smeralda

Nonostante il difficile momento che l'emergenza da covid-19 sta imponendo, la manifestazione organizzata da AC Sassari riesce a dare un importante impulso all'economia a e al turismo della Sardegna viste le crescenti presenze degli equipaggi dal continente e dei loro team. Da quest'anno, inoltre, il rally ospiterà la troupe "media" di ACI Sport che darà un ulteriore impulso nella diffusione di notizie, immagini e servizi video. Doveroso, in chiusura, il sentito ringraziamento del Presidente Pes di San Vittorio a Gianni Chessa, Assessore al Turismo della Regione Sardegna, all’Automobile Club d’Italia, ad ACI Storico, al Comune di Arzachena, al Comune di Olbia e ai Comuni attraversati dalla gara, oltre al Consorzio della Costa Smeralda, alla Camera di Commercio di Sassari con il programma “Salude & Trigu”, alla Marriott e Mirtò organizzatore del Villaggio Sardegna. Commenti SASSARI - Si è svolta presso la Sala Consiglio della sede dell’Automobile Club Sassari, la conferenza di presentazione alla stampa e alle autorità, della terza edizione del Rally Storico Costa Smeralda, triplice manifestazione che contempla, oltre al rally, la gara di regolarità sport e quella della regolarità a media, in programma venerdì 16 e sabato 17 prossimi. A fare gli onori di casa presso la sede dell'Automobile Club di Sassari, il Presidente Giulio Pes di San Vittorio ha illustrato le caratteristiche delle tre gare, partendo dal rally al quale quest'anno è stata riconosciuta la validità per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, oltre alla riconferma di quella per il Trofeo A112 Abarth Yokohama e della new entry della Michelin Historic Rally Cup.A sfidarsi sulle otto prove speciali in programma, sotto il controllo e la direzione gara di Fabrizio Fondacci, ci saranno i maggiori protagonisti del settore dei rally storici, nei palmarès dei quali sono numerosi i titoli nazionali ed europei. Oltre a questi, saranno presenti i protagonisti del Campionato Italiano Regolarità a Media che a Porto Cervo si giocheranno il secondo round della serie.Nonostante il difficile momento che l'emergenza da covid-19 sta imponendo, la manifestazione organizzata da AC Sassari riesce a dare un importante impulso all'economia a e al turismo della Sardegna viste le crescenti presenze degli equipaggi dal continente e dei loro team. Da quest'anno, inoltre, il rally ospiterà la troupe "media" di ACI Sport che darà un ulteriore impulso nella diffusione di notizie, immagini e servizi video. Doveroso, in chiusura, il sentito ringraziamento del Presidente Pes di San Vittorio a Gianni Chessa, Assessore al Turismo della Regione Sardegna, all’Automobile Club d’Italia, ad ACI Storico, al Comune di Arzachena, al Comune di Olbia e ai Comuni attraversati dalla gara, oltre al Consorzio della Costa Smeralda, alla Camera di Commercio di Sassari con il programma “Salude & Trigu”, alla Marriott e Mirtò organizzatore del Villaggio Sardegna.