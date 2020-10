Cor 13:00 Impianto del Nucleo San Michele , bando prorogato Proroga di un mese per la gara all´affidamento dell´ex Pallone di via De Gasperi. I concorrenti potranno migliorare il progetto già presentato in comune dall´Associazione sportiva dilettantistica Scuola addestramento alla pallacanestro Alghero







Sull’impianto sportivo di San Michele (l'ex Pallone), la giunta comunale guidata dal sindaco Mario Conoci ha riconosciuto l'interesse pubblico (delibera n.203 del 7 agosto) al progetto presentato dall'Associazione sportiva dilettantistica Scuola addestramento alla pallacanestro Alghero, avviandone l'iter per la successiva concessione in gestione.



Impianto che sarà ora affidato attraverso il bando pubblico rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro. I proponenti però, dovranno farsi carico dell'attuazione di interventi di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento sulla base del progetto già presentato in Comune, stimato in una cifra non inferiore a 164mila euro, che i concorrenti potranno migliorare dal punto di vista progettuale. Commenti ALGHERO - Proroga di un mese - il termine di scadenza è rinviato alle ore 12.00 del 14 novembre 2020 - per l' avviso di affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale della zona San Michele, tra le vie De Gasperi, Kennedy e Berlinguer. Ufficialmente «per mero errore materiale della perimetrazione dell'area oggetto di intervento».