Cor 22:00 Scuole: Sannino a Porto Torres Educazione e formazione dei bambini: la scrittrice Alessandra Sannino incontra le scuole a Porto Torres. Presentazione del libro e del progetto “Fiabesofia: racconti di filosofia antica per bambini”







Alessandra Sannino dopo la laurea in filosofia ha deciso di approfondire il suo percorso di studi con una laurea in scienze dell'educazione e una laurea in lettere e filologia moderna. Dall'intreccio dei diversi campi d'interesse è nato un libro, una raccolta di fiabe per bambini che riprendono la biografia e i concetti dei più grandi filosofi dell'età antica, come Socrate, Platone e Aristotele.



«L’obiettivo – spiega Alessandra Sannino – è quello di proporre la filosofia come storiella, decorandola con aneddoti e concetti che possano stimolare la curiosità e sollevare dubbi. In questo modo il vantaggio è duplice: da una parte apre alla riflessione, dall'altra prepara il terreno per lo studio della filosofia, con l'introduzione di nomi e concetti che iniziano a fissarsi nella memoria. Alla fine di ogni fiaba è presente un piccolo lavoretto che i bambini possono svolgere per imparare con la pratica alcuni principi proposti». La sua bambina di cinque anni è stata ispiratrice e prima uditrice delle fiabe: questo ha convinto la scrittrice ad elaborare un progetto educativo rivolto ai piccoli studenti che venerdì sarà sottoposto all'attenzione delle istituzioni scolastiche comunali. Commenti PORTO TORRES - Si svolgerà venerdì 16 ottobre, alle 17, nella sala Consiglio del Comune di Porto Torres, la presentazione del libro e del progetto “Fiabesofia: racconti di filosofia antica per bambini”, curato da Alessandra Sannino, scrittrice di Porto Torres e docente di filosofia e storia. L'incontro è aperto a dirigenti scolastici e docenti: sarà presentato il primo lavoro editoriale della scrittrice turritana, dal quale nascerà un progetto formativo in grado di concentrare fiabe, lettura, riflessioni e attività per i bambini.Alessandra Sannino dopo la laurea in filosofia ha deciso di approfondire il suo percorso di studi con una laurea in scienze dell'educazione e una laurea in lettere e filologia moderna. Dall'intreccio dei diversi campi d'interesse è nato un libro, una raccolta di fiabe per bambini che riprendono la biografia e i concetti dei più grandi filosofi dell'età antica, come Socrate, Platone e Aristotele.«L’obiettivo – spiega Alessandra Sannino – è quello di proporre la filosofia come storiella, decorandola con aneddoti e concetti che possano stimolare la curiosità e sollevare dubbi. In questo modo il vantaggio è duplice: da una parte apre alla riflessione, dall'altra prepara il terreno per lo studio della filosofia, con l'introduzione di nomi e concetti che iniziano a fissarsi nella memoria. Alla fine di ogni fiaba è presente un piccolo lavoretto che i bambini possono svolgere per imparare con la pratica alcuni principi proposti». La sua bambina di cinque anni è stata ispiratrice e prima uditrice delle fiabe: questo ha convinto la scrittrice ad elaborare un progetto educativo rivolto ai piccoli studenti che venerdì sarà sottoposto all'attenzione delle istituzioni scolastiche comunali.