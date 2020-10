Cor 11:00 Un chilo di marijuana in auto: nuoresi in cella Nei guai un 46enne ed un 45enne di Nuoro, arrestati da una Volante della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di droga, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di armi



NUORO - Nell’ambito di servizi del controllo, una Volante della Polizia di Stato ha intercettato una autovettura con a bordo due nuoresi di 46 e 45 anni. L’atteggiamento dei due, nervosi e recalcitranti alle richieste degli operatori, ha insospettito i poliziotti, che hanno proceduto ad una perquisizione del veicolo.



All’interno del bagagliaio è così stato ritrovato in sacco di carta, marijuana per un peso di 1,222 kg. All’interno dell’abitacolo anche una spranga di ferro, un bastone di legno )entrambi custoditi sotto il sedile lato guida) ed una cartuccia cal.12 nel vano porta-oggetti.



La successiva perquisizione del domicilio dei due, ha consentito il rinvenimento di ulteriori gr. 129 di marijuana, positiva al narco-test, nonché di un bilancino di precisione e semi di canapa indiana. Le Volanti, coordinate dal Comm. Capo Giuseppe Cambedda, hanno quindi arrestato i due nuoresi per detenzione ai fini di spaccio di droga, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di armi.



Foto d'archivio