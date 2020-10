Cor 16:53 Tragico schianto a Cardedu: 3 morti Bilancio pesantissimo per l´incidente avvenuto al km 94,500 dell´Orientale Sarda, all´interno della galleria Genna Ortiga, nel tratto che porta in direzione Bari Sardo



Commenti CARDEDU - Bilancio pesantissimo per l'incidente avvenuto al km 94,500 dell'Orientale Sarda, all'interno della galleria Genna Ortiga, nel tratto che porta in direzione Bari Sardo: tre i morti, tutti cacciatori originari di Monserrato. Secondo le prime indiscrezioni, l'auto su cui viaggiavano le tre vittime sarebbe uscita di strada. Altri due passeggeri sarebbero invece stati trasportati d'urgenza con l'elisoccorso presso gli ospedali di Cagliari e Sassari. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri nel tentativo di ricostruire le esatte dinamiche dell'impatto.