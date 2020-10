Sant´Agostino, problemi alle coperture

Momenti di paura ad Alghero nel popolare quartiere di Sant´Agostino mercoledì notte. Sul posto vigili del fuoco e forze dell´ordine. Presente anche il sindaco Mario Conoci e l´assessore all´Ambiente. Le immagini

ALGHERO - Il maltempo che nelle ultime ore ha flagellato la città di Alghero non ha risparmiato alcuni palazzi nel popolare quartiere di Sant'Agostino. Problemi soprattutto alle coperture a causa del forte vento. Sul posto fino a tarda notte i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per mettere in sicurezza l'immobile e le forze dell'ordine. Lavori seguiti con particolare apprensione dallo stesso sindaco Mario Conoci, presente insieme all'assessore all'Ambiente Andrea Montis ed al consigliere comunale Christian Mulas.