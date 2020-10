Cor 17:00 Fango e terra dalle sponde sul Calich, ecco Fertilia Le piogge degli ultimi giorni dilavano i terreni e contribuiscono a rendere il paesaggio quasi surreale. Ecco il colore del mare in queste ore nel porto di Fertilia. Proprio in questi giorni prendono avvio i lavori di dragaggio: ordinanza della Capitaneria di Porto di Alghero







I lavori consisteranno nel dragaggio del fondale dell'imboccatura del porto e nel successivo immediato rifluimento del materiale di escavo nelle zone già individuate. Saranno eseguiti con un sistema aspirante ed il sedimento risultante dalle operazioni di dragaggio verrà conferito nelle zone di scarico previste mediante una tubazione di polietilene, gomma e acciaio, parzialmente galleggiante. Commenti ALGHERO - Ecco le condizioni del mare a Fertilia. Il fenomeno, non nuovo in occasione di abbondanti piogge, è strettamente collegato al dilavamento della terra (e tutto ciò che l'acqua trattiene e trasporta) dai terreni sulle sponde della laguna del Calich. Quello che ne deriva è certamente un paesaggio quasi surreale: barche a mollo su un'immensa distesa di acqua marrone, misto fango.A Fertilia proprio in questi giorni prendono avvio i lavori di dragaggio: firmata l'ordinanzadella Capitaneria di Porto di Alghero. Opere di ripristino funzionale dei fondali e messa in sicurezza dell’imboccatura del porto canale che, stando al cronoprogramma dei lavori, termineranno il 6 novembre 2020.I lavori consisteranno nel dragaggio del fondale dell'imboccatura del porto e nel successivo immediato rifluimento del materiale di escavo nelle zone già individuate. Saranno eseguiti con un sistema aspirante ed il sedimento risultante dalle operazioni di dragaggio verrà conferito nelle zone di scarico previste mediante una tubazione di polietilene, gomma e acciaio, parzialmente galleggiante.