Suoni e Sapori a Olmedo

OLMEDO - Olmedo è pronto per “Suoni & Sapori - Musiche, Folklore e Sapori della Tradizione Isolana”. L’edizione 2025 vedrà ben tre giornate di eventi 16, 17 e 23 Agosto che coinvolgeranno la popolazione olmedese ma anche tanti turisti, pronti ad immergersi nelle tradizioni popolari del paese e del territorio. L’assessorato alla Cultura, guidato da Gianluca Pinna ha lavorato intensamente per mettere insieme il nutrito programma di un appuntamento contenitore di eventi nell’evento.

In primo piano c’è la promozione del territorio di Olmedo che si sta aprendo sempre di più al mondo turistico e culturale forte dell’apprezzamento per le sue ricchezze territoriali e peculiarità culturali che di anno in anno vengono testimoniate dalla presenza crescente di villeggianti.



Enogastronomia, artigianato e musica, saranno protagonisti di questa tre giorni che vedrà, la Mostra del Pane – 35^ edizione. Sarà la chiesa romanica di Nostra Signora di Talia che sorge nell’omonima piazza del paese, ad ospitare uno degli appuntamenti più apprezzati che il comune organizza insieme all’associazione Turistica Pro Loco di Olmedo. I prodotti locali e le eccellenze enogastronomiche olmedesi e del territorio saranno invece l’anima della ventiduesima edizione di “Olmedo Produce” insieme ad artigiani, panificatrici, ricamatrici di tessuti, intrecciatori di cestini che custodiscono le arti e i mestieri di un tempo, cercando di tramandarli di generazione in generazione.

Olmedo Produce lega in maniera quasi simbiotica la decima edizione di “Assazos” un percorso itinerante che tocca vie e piazze del paese per degustazioni enogastronomiche preparate come tradizione vuole e con l’utilizzo di prodotti a KM 0.



Sarà invece l’anfiteatro comunale “G. Matteotti” ad ospitare la mostra dei mezzi agricoli storici, altro appuntamento che desta interesse per la sua peculiarità. Per il paese esibizione di gruppi di ballo folk e sfilate di maschere tradizionali, il 16 ospiti “I Sonaggiàos di Ortueri”, il 17 in corteo i “Sos Corriolos di Neoneli” Per tutte e tre le serate in programma è previsto un intrattenimento musicale con diversi artisti isolani. Il 16 agosto saranno Maria Luisa Congiu e Luciano Pigliaru ad esibirsi in concerto sul palco allestito in Piazza Giovanni XXIII mentre il 17 protagonista sul palco sarà la voce di Beppe Dettori. Appuntamento poi al 23 agosto, serata conclusiva della manifestazione che prevede lo spettacolo del cabarettista Marco Picciau seguito dal concerto dei NIERA, che presenteranno “Andalas Noas”, il nuovo album. Insieme a loro sul palco ci saranno i Bertas pronti a cantare i loro successi più amati e conosciuti.



«C’è grande soddisfazione per l’ennesimo evento che punta a custodire e valorizzare le peculiarità culturali ed enogastronomiche del nostro paese, raccogliendo quelle che sono le figure, le arti e gli strumenti delle nostre tradizioni – ha affermato il sindaco di Olmedo, Toni Faedda. Un ringraziamento va a tutto il personale dell’amministrazione comunale e alle associazioni culturali e di volontariato coinvolte che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. E’ anche grazie a loro se queste manifestazioni si possono realizzare». «Per me e l’assessorato che guido è sempre un’emozione poter vedere concretizzarsi i frutti di un’organizzazione che parte da diversi mesi prima e che sboccia durante le giornate dell’evento che cresce di anno in anno, restituendoci in gradimento e presenze il risultato di quanto fatto. Speriamo che anche questa edizione raccolga consensi e grandi numeri. Aspettiamo tutti ad Olmedo» ha proseguito l’assessore alla Cultura del Comune di Olmedo, Gianluca Pinna.