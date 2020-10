Cor 10:34 «Un milione per l´Ospedale Alivesi» Il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Michele Pais, si dice estremamente soddisfatto: Un segnale dell´attenzione della giunta Solinas e dell´Assessore Nieddu







«Esprimo grande soddisfazione per la destinazione di queste risorse per l'ospedale di Ittiri per opere di ammodernamento necessarie, un presidio strategico per il territorio - dichiara Michele Pais, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna - Un segnale dell'attenzione della giunta Solinas e dell'Assessore Nieddu - e conclude - naturalmente bisognerą pensare al futuro dell'Alivesi, che potrą diventare ospedale di comunitą e lungodegenza, due servizi di cui c'č grande necessitą in tutto il territorio». Commenti ITTIRI - Con la Determinazione n. 4995 del 12 ottobre č stata avviata la procedura di assegnazione dell'appalto da 330mila euro per la messa in sicurezza degli impianti elettrici, idraulici e antincendio dell'Ospedale Alivesi di Ittiri. A queste risorse si aggiungeranno ulteriori 800 mila euro per opere fondamentali di ammodernamento e sicurezza della struttura e reparti di degenza che si attendevano da anni e che non possono pił essere procastinati, per pazienti e operatori sanitari.Questi interventi sono finalizzati alla realizzazione della "Casa della salute ospedale di comunitą", che prevede, al primo piano il reparto di degenza e al piano terra le attivitą ambulatoriali, per tutte quelle persone che necessitano di un’assistenza sanitaria che non potrebbero ricevere a domicilio, come pazienti con patologie croniche e pazienti fragili.«Esprimo grande soddisfazione per la destinazione di queste risorse per l'ospedale di Ittiri per opere di ammodernamento necessarie, un presidio strategico per il territorio - dichiara Michele Pais, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna - Un segnale dell'attenzione della giunta Solinas e dell'Assessore Nieddu - e conclude - naturalmente bisognerą pensare al futuro dell'Alivesi, che potrą diventare ospedale di comunitą e lungodegenza, due servizi di cui c'č grande necessitą in tutto il territorio».