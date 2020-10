Cor 19:28 Alghero promuove la macroregione Ue Alghero al centro del Mediterraneo, l’opportunità della Macroregione con Baleari e Corsica per lo sviluppo in ambito dell’Unione Europea. Ieri la mozione del Consiglio Comunale. A fine ottobre Mario Conoci con i Sindaci di Palma di Maiorca e Bonifacio







Lo farà con le Regioni insulari già sottoscrittrici nel 1995 dell’accordo IMEDOC – Isole del Mediterraneo occidentale in rappresentanza dei tre Paesi della UE che si affacciano sul Mediterraneo occidentale ( Francia, Spagna, Italia) per aprirsi, quindi, ai tre Paesi corrispondenti della sponda Sud (Tunisia, Algeria, Marocco). L’Accordo Imedoc apre nel 1995 una strada di collaborazione in cui Alghero trova sponda particolare con Palma di Maiorca, con cui Alghero è gemellata dal 1988, preludio ad importanti iniziative culturali e scientifiche con l’Isprom ( Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo) tra le quali l’apertura della prospettiva, poi consolidata, di Alghero sede del Dipartimento di Architettura.



Ieri il Consiglio Comunale ha deliberato a favore della mozione presentata dai capigruppo della maggioranza che impegna il Sindaco Mario Conoci "a porre in essere tutti gli atti necessari nelle sedi competenti per sostenere la proposta di attivazione della Macroregione del Mediterraneo occidentale e di costituzione del Gect per la promozione e sostegno in essa della programmazione locale dello sviluppo". In programma già su questo tema un seminario di preparazione alla costituzione della Macroregione.



