Frontale sulla Strada 466: morta 58enne

CAGLIARI - Era al volante di una Fiat Bravo ma all'altezza del bivio di Ussana, mentre era in procinto di immettersi sulla strada provinciale 466 si è schiantata frontalmente con un'autocisterna che procedeva in direzione Serdiana-Monastir. E' morta così una donna di 58 anni di origine colombiana.Dopo l'impatto sono scattati i soccorsi, con l'arrivo del personale del 118 e dell'elisoccorso. Per la conducente però, non c'è stato nulla da fare. Lievemente ferito, invece, il conducente del mezzo pesante, che dopo la collisione è finito nel campo che costeggia la carreggiata, ribaltandosi su un fianco.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Dolianova e delle stazioni di Dolianova e Monastir. Dopo i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.