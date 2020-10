Cor 19:00 Nuoro: doppio arresto per spaccio Nel corso delle indagini il primo, titolare di pensione di invalidità, era già stato arrestato più volte dalla Squadra Mobile





più volte dalla Squadra Mobile: nel mese di novembre dello scorso anno (mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora) e nel mese di dicembre sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. Commenti NUORO - Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare con la quale il GIP di Nuoro ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di O. G., nato a Nuoro classe 1954 e la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di M. F., nato a Nuoro classe 1972. Nel corso delle indagini il primo, titolare di pensione di invalidità, era già stato arrestatopiù volte dalla Squadra Mobile: nel mese di novembre dello scorso anno (mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora) e nel mese di dicembre sempre per spaccio di sostanze stupefacenti.