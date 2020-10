Cor 10:10 Tragico schianto a Siniscola, muore 55enne Tragico incidente alle prime luci dell´alba nella zona industriale di Siniscola. Per cause in corso di accertamento un operaio ha centrato in pieno un rimorchio fermo a bordo strada



SINISCOLA - La vittima è un 55enne di Siniscola. L'uomo era alla guida di un furgone dell'azienda di cui era dipendente: uscito dal cantiere si è schiantato su un rimorchio fermo a bordo strada, sul rettilineo della zona industriale del paese. L'impatto è stato tremendo e per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118.