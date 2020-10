Cor 12:15 Furti, banda scatenata ad Alghero Indagini a tutto campo da parte di polizia e carabinieri. Ad agire nelle ore notturne sarebbe una banda composta da quattro malviventi col volto coperto. Una decina le denunce alle forze dell'ordine negli ultimi giorni







I colpi sempre nelle ore notturne, ma perfino la tecnica pare riportare sempre lo stesso copione: vetrate forzate o sfondate, poi il furto, che in alcuni casi - come per la tabaccheria di via Tarragona - è di diverse migliaia di euro. Ad agire sarebbe una banda composta da quattro malviventi, in più occasioni ripresi dalle telecamere dei circuiti di videosorveglianza delle attività, ma sempre col volto coperto.



Stando alle denunce raccolte presso il Commissariato di Pubblica sicurezza di via Kennedy e nella Compagnia carabinieri di via Don Minzoni, i casi sarebbero già una decina. Nello stesso giorno, pare che i malviventi abbia colpito addirittura in tre attività diverse.



Nella foto: una delle attività oggetto di furto negli ultimi giorni ad Alghero Commenti ALGHERO - E' allarme ad Alghero, dove nelle ultime due settimane si è assistito ad una vera e propria escalation di furti con scasso ai danni di numerose attività. Nel mirino di quella che gli inquirenti ritengono possa trattarsi della stessa banda, rivendite di tabacchi, bar, negozi di abbigliamento ed accessori, perfino un parrucchiere e un'agenzia di assicurazioni.I colpi sempre nelle ore notturne, ma perfino la tecnica pare riportare sempre lo stesso copione: vetrate forzate o sfondate, poi il furto, che in alcuni casi - come per la tabaccheria di via Tarragona - è di diverse migliaia di euro. Ad agire sarebbe una banda composta da quattro malviventi, in più occasioni ripresi dalle telecamere dei circuiti di videosorveglianza delle attività, ma sempre col volto coperto.Stando alle denunce raccolte presso il Commissariato di Pubblica sicurezza di via Kennedy e nella Compagnia carabinieri di via Don Minzoni, i casi sarebbero già una decina. Nello stesso giorno, pare che i malviventi abbia colpito addirittura in tre attività diverse.Nella foto: una delle attività oggetto di furto negli ultimi giorni ad Alghero