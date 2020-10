Red 17:39 Oristano decide sulla cittadinanza onoraria di Mussolini Il presidente del Consiglio comunale Antonio Franceschi ha convocato per domani e per giovedì 29 ottobre la massima assise comunale in remoto, tramite “Zoom meeting”. Nove i punti all’Ordine del giorno. Prevista la diretta streaming







Nella foto: il sindaco Andrea Lutzu durante una seduta consiliare in videoconferenza Commenti ORISTANO – Il presidente del Consiglio comunale di Oristano Antonio Franceschi ha convocato la massima assise cittadina per domani, giovedì 22, in prima convocazione, e per giovedì 29 ottobre, in eventuale prosecuzione o in seconda convocazione. Le sedute sono previste dalle 18.30, in seduta telematica da remoto (mediante l’applicativo “Zoom meeting”), anziché in presenza come inizialmente previsto.Nove i punti all’Ordine del giorno, che si apre con l’approvazione di dodici verbali relativi alle sedute del 17, 22 e 29 settembre. Si proseguirà con le interpellanze urgenti presentate dai consiglieri Puddu, Deriu e Pusceddu (su “Emergenza Covid-19. Aggiornamento/adeguamento del Piano di Protezione civile comunale”) e da Masia, Riccio, Sanna, Obinu, Cadau, Uras, Atzeni, Mureddu e Canoppia (su “Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dell’immobile sito in Piazza Mariano 30/36”). Si voterà quindi l’approvazione delle linee d'indirizzo per il triennio 2021-2023 per la redazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Spazio quindi alla mozione presentata dai consiglieri Riccio, Masia, Obinu e Cadau sulla “Revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924.”Si discuteranno quindi l’adozione delle linee guida dei centri matrice delle frazioni di Silì, Donigala, Nuraxinieddu e Massama (ai sensi dell'art.52 c.5 delle Nta del Ppr) e l’adozione variante urbanistica non sostanziale. Si passerà quindi al voto per l’approvazione del Regolamento per il canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. In conclusione, si parlerà delle mozioni presentate dai consiglieri Riccio, Federico, Sanna, Masia, Cadau, Uras e Obinu (su “Realizzazione di un piano integrato del verde pubblico”) e quella urgente dei consiglieri Atzeni, Canoppia e Mureddu (su “Struttura sportiva campo Tharros”).Nella foto: il sindaco Andrea Lutzu durante una seduta consiliare in videoconferenza