Cor 11:25 Sassari e Cagliari le più colpite

Covid, Alghero è quinta (130) E´ Sassari la città più colpita. Seguono Cagliari, Olbia e Arzachena. Alghero, a sorpresa, risulta la quinta città più colpita nell´isola. Sono i dati ufficiali dell´Istituto Superiore di Sanità aggiornati al 20 ottobre. I Comuni Covid-free sono 119



ALGHERO - Dall'Istituto Superiore di Sanità il riepilogo sulla diffusione del virus in Sardegna conferma il nord dell'isola la zona più colpita per numerosi di positivi e ricoveri. E' Sassari con 783 positivi dall'inizio dell'emergenza a primeggiare nella particolare classifica delle città, seguono Cagliari (348), Olbia (278), Arzachena (132), Alghero (130), Orune (125), Oristano (120), Quartu Sant'Elena (119), Bono (113), Ossi (108) e Nuoro (106).



Lo riportano i dati dell'Istituto superiore di Sanità aggiornati al 20 ottobre. Per quanto riguarda invece i Comuni Covid-free, su 377 totali sono 119 quelli che dall'inizio della pandemia non hanno registrato alcun caso di coronavirus (31,5%).



Tra i 258 Comuni che hanno registrato casi di coronavirus, 39 hanno avuto finora un solo contagiato dal virus. Complessivamente sono 164 quelli con meno di 10 casi (compresi i centri dove si è registrato un solo positivo). Da segnalare come il dato ufficiale dell'Iss non sia in molti casi allineato con quelli divulgati dalla singole amministrazioni locali per conto dell'Ats Sardegna. Un fatto questo denunciato a più riprese da numerosi sindaci.