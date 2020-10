Cor 16:00 Startup sarde allo Smau di Milano Tra le cento startup innovative, provenienti da tutta Italia, anche quattro aziende sarde che hanno illustrato i propri progetti durante l’appuntamento milanese, punto di riferimento per le imprese che vogliono sviluppare attività da proporre nel mercato dell’innovazione







Tra le cento startup innovative, provenienti da tutta Italia, anche quattro aziende sarde che hanno illustrato i propri progetti durante l’appuntamento milanese, punto di riferimento per le imprese che vogliono sviluppare attività da proporre nel mercato dell’innovazione. Le startup sarde hanno presentato tecnologie per reinventare agricoltura, export e turismo; per acquistare in sicurezza qualsiasi tipo di oggetto preventivamente verificato in tutto il territorio italiano; per ridurre i consumi e migliorare l’impronta ecologica tramite l'analisi dei dati; per stampare in 3D dispositivi ortopedici.



«I progetti delle quattro startup sarde sono la testimonianza del livello di innovazione raggiunto dalle nuove imprese del nostro territorio regionale – ha sottolineato l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili - Una presenza importante per la Sardegna, che dimostra di guardare con fiducia al futuro e alle nuove opportunità per il sistema produttivo regionale, che, anche attraverso l'innovazione, è convinto di superare questo difficile periodo di crisi causato dall'emergenza sanitaria. La Regione intende svolgere un ruolo decisivo, affiancando e sostenendo le startup isolane».