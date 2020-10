Red 23:19 L’Opposizione sveglia l’Amministrazione «Abbiamo chiesto oggi alla presidente Pulina di calendarizzare al più presto le Commissioni su Ponte Serra, circonvallazione, Piscina coperta, palazzo Comunale e scuole. Solo alcuni dei progetti finanziati dalla precedente amministrazione che devono essere portati a compimento con decisione», chiedono i consiglieri comunali di Centrosinistra







L’Opposizione di Centrosinistra non ci sta e chiede maggior impegno sugli argomenti importanti all’Amministrazione comunale di Alghero. «E’ chiaro che non si può andare avanti in questo modo, neanche sfiorando le questioni cruciali», dichiarano i consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico.



«Per questo – annunciano Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi - abbiamo chiesto oggi alla presidente Pulina di calendarizzare al più presto le Commissioni su Ponte Serra, circonvallazione, piscina coperta, Palazzo comunale e scuole. Solo alcuni dei progetti finanziati dalla precedente Amministrazione che devono essere portati a compimento con decisione». Commenti ALGHERO - «Un po’ come un alunno che predilige solo domande a piacere, la Maggioranza continua a convocare le commissioni consiliari solo sugli argomenti in cui crede di essere meno in fallo, ma che casualmente non sono quelli prioritari. In Commissione Sanità non si parla di sanità, in Commissione Lavori pubblici non si parla della piscina coperta con i lavori bloccati da tempo, una scissione di contratto e un contenzioso in corso, ma si decide di parlare di piscina scoperta, dimenticando, peraltro, che anche su questa l’Amministrazione Conoci è ferma da un anno e mezzo».L’Opposizione di Centrosinistra non ci sta e chiede maggior impegno sugli argomenti importanti all’Amministrazione comunale di Alghero. «E’ chiaro che non si può andare avanti in questo modo, neanche sfiorando le questioni cruciali», dichiarano i consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico.«Per questo – annunciano Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi - abbiamo chiesto oggi alla presidente Pulina di calendarizzare al più presto le Commissioni su Ponte Serra, circonvallazione, piscina coperta, Palazzo comunale e scuole. Solo alcuni dei progetti finanziati dalla precedente Amministrazione che devono essere portati a compimento con decisione».