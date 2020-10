Red 10:02 Sassaresi senza mascherina: 27 persone sanzionate Prosegue l’azione della Polizia locale di Sassari per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del Coronavirus e, tra mercoledì e giovedì, sono state sanzionate ventisette persone, quasi tutti, tranne una, molto giovani



SASSARI - Prosegue l’azione della Polizia locale di Sassari per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del Coronavirus e, tra mercoledì e giovedì, sono state sanzionate ventisette persone, quasi tutti, tranne una, molto giovani. L’attività è svolta soprattutto da personale in borghese che monitora il territorio, in particolare le zone più critiche come gli ingressi delle scuole, i giardini pubblici e le aree segnalate dagli stessi cittadini.



Otto sono stati sanzionati davanti a due istituti superiori, mentre altri giovani tra i giardini di Via Tavolara e Piazza Colonnello Serra, tutti perché creavano assembramenti e non usavano la mascherina. Undici, dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti della zona, sono stati individuati dagli agenti in borghese nei portici di Via Quarto e anche per loro è scattata la sanzione da 400euro ciascuno.



In generale, il Comando ha notato che c’è molta più attenzione da parte della popolazione, e anche dei più giovani, nell’usare correttamente la mascherina. Tra le aree più preoccupanti restano però quelle intorno alle scuole, dove gli studenti attendono di poter entrare negli istituti, visto che soprattutto i pendolari arrivano, con i mezzi pubblici, molto prima rispetto all’orario di ingresso.