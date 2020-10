Red 20:09 Mercoledì chiuso Punto città di Corso Angioy L´ufficio di Stato civile del primo piano (matrimoni, separazioni, divorzi, dichiarazione anticipata di trattamento e leva) e il servizio essenziale dei decessi rispetteranno il consueto orario di apertura al pubblico dalle 8.30 alle 11.30







I cittadini che avevano appuntamento mercoledì per l’emissione della carta d’identità elettronica saranno contattati per fissare una nuova data. Le attività riprenderanno normalmente giovedì 29. Gli uffici di Tottubella mercoledì saranno aperti, dalle 9 alle 13, per i casi indifferibili e urgenti, ed esclusivamente su appuntamento concordato telefonando ai numeri 079/389522 o 339/8749116 o inviando una e-mail all’indirizzo web elenino.daga@comune.sassari.it. Commenti SASSARI - Mercoledì 28 ottobre, gli uffici del front office del Punto città di Corso Angioy 15, a Sassari, rimarranno chiusi per permettere l’installazione del nuovo sistema elimina-code. L'ufficio di Stato civile del primo piano (matrimoni, separazioni, divorzi, dichiarazione anticipata di trattamento e leva) e il servizio essenziale dei decessi rispetteranno il consueto orario di apertura al pubblico dalle 8.30 alle 11.30.I cittadini che avevano appuntamento mercoledì per l’emissione della carta d’identità elettronica saranno contattati per fissare una nuova data. Le attività riprenderanno normalmente giovedì 29. Gli uffici di Tottubella mercoledì saranno aperti, dalle 9 alle 13, per i casi indifferibili e urgenti, ed esclusivamente su appuntamento concordato telefonando ai numeri 079/389522 o 339/8749116 o inviando una e-mail all’indirizzo web elenino.daga@comune.sassari.it.