Red 8:09 Passaggio di consegne al Parco Tepilora Passaggio di consegne alla guida del Parco di Tepilora e della Riserva di biosfera Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo. Fine mandato per il presidente Roberto Tola, sindaco uscente di Posada, al suo posto subentra, protempore e in vista della designazione del nuovo sindaco presidente, Francesco Murgia, attuale vicepresidente







Alla guida del Parco, di cui fanno parte i territori di Posada, Torpè, Lodè e Bitti, si insediano a rotazione i sindaci dei quattro Comuni votati dall’assemblea di cui fanno parte, oltre ai primi cittadini, anche i rappresentanti di Regione autonoma della Sardegna, Provincia e Agenzia Forestas. Sia il presidente, sia l’assemblea del Parco coordinano le attività della Riserva di biosfera Mab Unesco, di cui fanno parte altri tredici Comuni della Bassa Gallura, della Barbagia di Bitti e delle Baronie: San Teodoro, Budoni, Padru, Alà dei Sardi, Buddusò, Osidda, Orune, Onanì, Lula, Galtellì, Irgoli, Loculi e Siniscola. Poiché si vota in tre dei quattro Comuni del Parco (Posada, Torpè e Lodè), a cambiare volto sarà anche l’assemblea, con l’ingresso dei nuovi sindaci. Le attività di presidente del Parco e di coordinamento della Biosfera sono sempre svolte a titolo gratuito.



POSADA - Un fine settimana dedicato alle ultime riunioni e ai passaggi di consegne per la guida del Parco naturale regionale di Tepilora e quindi per il coordinamento della Riserva di biosfera Mab Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo. Il presidente Roberto Tola, sindaco uscente di Posada, da oggi (lunedì) non è più il primo cittadino del centro baroniese (dopo tre mandati e quindici anni di governo) e quindi non potrà più far parte dell'assemblea che governa l'Ente Parco. Gli subentra, protempore e in vista della designazione del nuovo sindaco presidente, Francesco Murgia, attuale vicepresidente e anche lui geologo come Tola, indicato dalla Provincia di Nuoro nell'organo di rappresentanza.