Dipendente positivo a Cagliari: chiuso Palazzo Civico

17:11 Covid: 7 morti il più giovane 47enne Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 195 nuovi casi, 167 rilevati attraverso attività di screening e 28 da sospetto diagnostico. Si registrano 7 decessi, quattro donne e due uomini tra i 94 e gli 81 anni, e una donna di 47. Le vittime sono in tutto 191

24/10/2020 Il Civile di Alghero diventa Covid. Ecco il documento: polemiche Da ieri l'avvio delle operazioni nel reparto di Terapia Intensiva di Alghero ancora mai inaugurato. Disattese tutte le indicazioni e rassicurazioni. Preoccupazione tra il personale medico. Ecco il documento interno che attesterebbe l'apertura del nuovo reparto Covid in emergenza

12:00 «Smantellato il Marino, assurdo» Durissimo il commento dell´ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, sulla decisione di smantellare l´ospedale Marino, chiudere numerosi reparti e dedicarlo ai pazienti Covid, senza nessuna programmazione

24/10/2020 Covid, requisiti 47 posti letto all´ospedale Marino L´assessorato regionale alla sanità dispone il trasferimento urgente per i pazienti di oculistica, ortopedia e traumatologia, recupero e riabilitazione funzionale. Caos tra il personale infermieristico e medico ad Alghero. Durissimi i commenti

18:24 Emergenza Covid, primi pazienti in albergo In grosso affanno le strutture ospedaliere sassaresi. I primi pazienti sono stati trasferiti dal Santissima Annunziata all´Hotel Montiruju, di Santa Maria Coghinas

23/10/2020 Ad Alghero apre la terapia intensiva ma per pazienti Covid Da questa mattina, si aprono le porte del nuovo reparto nell’Ospedale Civile, annunciato da tempo. Stando alle prime indiscrezioni, a differenza di quanto precedentemente comunicato, il reparto dovrebbe gestire e curare anche i pazienti Covid

24/10/2020 Anziana positiva al Cra di Alghero Massima allerta nel Centro residenziale anziani comunale a Fertilia, dove una signora è risultata positiva al Coronavirus. Attivate le procedure di tracciamento

23:06 Sanità sassarese in agitazione Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di Sassari ha inviato una lettera al prefetto Maria Luisa D´Alessandro, all´assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e, per le Direzioni aziendali dell´Aou Sassari e dell´Assl Sassari, rispettivamente, a Spano e Sensi, per annunciare la «proclamazione stato di agitazione comparto Sanità del territorio di Sassari», vista la «gestione emergenza Covid-19 da parte della Regione Sardegna e dei vertici della sanità territoriale»

21:11 «Pronto soccorso Nuoro, situazione drammatica» Così il Capogruppo in Consiglio regionale di LEU Sardigna, Daniele Cocco, sulla grave situazione in cui versa il Pronto Soccorso di Nuoro

13:43 Emergenza Covid, Regione corre ai ripari «La Regione assume medici da impiegare su tutto il territorio regionale, senza limite numerico definito». Lo dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas, presentando il bando con cui Ats ha avviato la formazione di una graduatoria per il reclutamento di medici

video 23/10/2020 Dati inaffidabili, Conoci l´ultimo giapponese Si alza lo scontro, Pietro Sartore fa due conti e li "sbatte" in faccia al sindaco di Alghero. «Mentre tutti i sindaci dei maggiori centri del nord Sardegna, da Olbia a Sassari, si scagliano contro l´inaffidabilità dei dati dell´Ats sul diffondersi dei contagi Covid, quello di Alghero li prende come fossero la Bibbia. Sembra proprio non essersi accorto di nulla come Hiroo Onoda, il giapponese che si rifiutava di credere che la guerra fosse finita». Le sue parole

24/10/2020 Covid Alghero: i positivi salgono a 47 Sono invece ventiquattro le persone poste in sorveglianza attiva, in base al report dell´Ats inviato oggi al sindaco Mario Conoci, che annuncia l´intensificazione dei controlli sul divieto di assembramento sull´uso della mascherina

24/10/2020 329 positivi, 121 nel Sassarese Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 329 nuovi casi, 221 rilevati attraverso attività di screening e 108 da sospetto diagnostico. Si registrano anche tre decessi

24/10/2020 Terapia intensiva, no Covid grazie La notizia dell´apertura della terapia intensiva di Alghero, avrebbe dovuto riempirmi di gioia. E invece ha provocato in me solo grande preoccupazione. Preoccupazione perchè un tale evento, atteso da anni, avviene in sordina, senza la presenza delle più alte cariche cittadine, in rappresentanza della comunità tutta, quasi ci fosse qualcosa da nascondere

24/10/2020 Emergenza sanitaria: mozione del Pd I consiglieri regionali del Partito democratico chiedono la convocazione del Consiglio regionale per impegnare il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e la sua Giunta, ad adeguare e attuare rapidamente, il Piano sanitario per l’emergenza

23/10/2020 Sassari: un positivo nel Settore Ambiente Un caso di positività al Coronavirus è stato accertato nel Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari. Sono già stati avviati tutti i protocolli di sicurezza. Gli uffici del Settore e quello della Compagnia barracellare sono chiusi e riapriranno lunedì mattina

23/10/2020 «Non solo Covid, arrivi la Cavalleria» Il gruppo consiliare democratico suona la sveglia al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. Presentata un’interrogazione sulla sospensione delle cure radioterapiche ai pazienti oncologici

24/10/2020 «Con la salute non si scherza mai» La scelta di aprire in sordina e senza comunicazioni ufficiali la terapia intensiva e dedicarla ai pazienti Covid genera un terremoto anche negli ambienti politici. «Alghero non può permettersi un reparto Covid, non ha anestesisti e rianimatori a sufficienza» denunciano i consiglieri di minoranza

24/10/2020 «Solinas nasconde il poltronifico» Il deputato del Movimento 5 stelle Mario Perantoni si chiede cosa ci potrebbe essere dietro l’idea del presidente della Regione autonoma della Sardegna di blindare l’Isola per quindici giorni

24/10/2020 Emergenza Covid: i sindacati convocano Nieddu Vista «la gravissima situazione in cui è precipitata la Sardegna dopo l´estate», Uil Fpl, Cgil Fp e Cisl Fp hanno chiesto un incontro urgente all´assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e al direttore generale Marcello Tidore

24/10/2020 Covid-19: positivi 30 ospiti della Rsa di Padru La Rsa Smeralda ha reso noto che, a seguito degli screening effettuati, trenta ospiti della struttura sono risultati positivi, sul totale di 106. La maggior parte degli ospiti positivi sono al momento asintomatici e in isolamento nella struttura, monitorati e seguiti in stretta collaborazione con l’Unità di crisi regionale