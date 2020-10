Red 12:04 «Il Dpcm avrà effetti devastanti» «L’indennizzo servirà a ben poco», dichiara il capogruppo di Sardegna civica nel Consiglio comunale di Sassari Massimo Rizzu, che commenta senza mezze misure il decreto del presidente del Consiglio dei ministri in vigore da oggi







Il capogruppo di Sardegna civica nel Consiglio comunale di Sassari Massimo Rizzu commenta senza mezze misure il decreto del presidente del Consiglio dei ministri in vigore da oggi (lunedì). «Fino a sabato – sottolinea il consigliere comunale sassarese - le Regioni hanno tentato di posticipare l’orario di chiusura di bar e ristoranti alle 23, ma l’Esecutivo, sulla base dei dati relativi alla curva epidemiologica, ha deciso di limitare questo tipo di attività, intervenendo anche su coloro che consumano cibi e bevande nelle vie e piazze pubbliche».



«Un drastico crollo dell’attività che pesa e peserà in maniera importante sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa, quindi nei ristoranti e bar, un importante mercato di sbocco. I veri casi di contagio – chiosa Rizzu - si sono manifestati altrove, le predette attività non sono certo il vero veicolo di contagio del virus».



