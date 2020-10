Red 23:06 Perde al videopoker e lo rompe: scatta la denuncia Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Olbia ha denunciato un olbiese per danneggiamento aggravato. L’uomo dopo aver perso alcune centinaia di euro a una macchinetta videopoker, ha cominciato a danneggiarla con una sedia, per poi allontanarsi velocemente



OLBIA – Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Olbia ha denunciato un olbiese per danneggiamento aggravato. L’uomo dopo aver perso alcune centinaia di euro a una macchinetta videopoker, ha cominciato a danneggiarla con una sedia, per poi allontanarsi velocemente. Grazie all’immediato intervento della Volante e alle testimonianze delle persone presenti, i poliziotti lo hanno raggiunto nella propria residenza per poi denunciarlo.