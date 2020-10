Red 15:02 Frode su vendita auto: denuncia a Oschiri Ieri mattina, i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un 37enne abruzzese, già noto alle Forze dell´ordine, poiché, con l’inganno, è riuscito a farsi versare sul conto 4mila euro per la vendita di un autoveicolo, senza mai consegnarlo



OSCHIRI - Ieri mattina (giovedì), i Carabinieri della Stazione di Oschiri, dopo gli accertamenti del caso, attivati dopo la ricezione di una querela presentata da un cittadino, hanno deferito in stato di libertà un 37enne abruzzese, già noto alle Forze dell'ordine, poiché, con l’inganno, è riuscito a farsi versare sul conto 4mila euro per la vendita di un autoveicolo, senza mai consegnarlo.