Apertura straordinaria del giardino del Museo Sanna

Commenti SASSARI – Sabato 31 ottobre, dalle 11 alle 12.30, nella giornata legata alla ricorrenza di Halloween, la celebre festività di origine celtica diffusa in molti Paesi del mondo, il Museo archeologico ed etnografico “G.A. Sanna” di Sassari organizza un incontro con bambini di età compresa fra i sette e i dieci anni. Nel giardino del Museo, i partecipanti potranno trasformarsi in piccoli antropologi e archeozoologi, scoprire i segreti degli scheletri e le informazioni che possono essere acquisite attraverso un’analisi dettagliata e un linguaggio semplice e divulgativo. La lezione sarà tenuta dalla direttrice del Museo Elisabetta Grassi. L’evento è gratuito ed è rivolto a un massimo di sei bambini. Per partecipare, è necessario prenotare inviando una e-mail all’indirizzo web drm-sar.museoarcheo.sassari@beniculturali.it.