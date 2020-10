Red 20:21 «Attenzioni speciali agli studenti speciali» I Democratici in Consiglio regionale si fanno promotori di una mozione per denunciare il ritardo delle nomine degli insegnanti di sostegno e per chiedere garanzia della didattica in presenza per gli studenti con disabilità delle scuole secondarie della Sardegna







Il ritardo sulle nomine da parte dell’Ufficio scolastico regionale si aggiunge alla sospensione del percorso scolastico da marzo a giugno causa lockdown, che ha colpito gli studenti affetti da disabilità dal punto di vista formativo ed emotivo, costringendoli a un isolamento e alla sofferenza profonda della lontananza dai compagni, dagli insegnanti e dagli educatori. I bambini e i ragazzi disabili (7704 in Sardegna, il 4percento del totale) hanno pagato il prezzo più alto di tutti. Già nei mesi di marzo-giugno, la sospensione delle attività didattiche, per gli alunni con disabilità si è sommato al blocco totale delle terapie e delle attività sociali e socio-sanitarie con un peso che ha schiacciato le loro famiglie, in particolare le donne per il loro noto ruolo di caregiver e pilastri del lavoro di cura e del welfare non istituzionale.



«Sappiamo che per questi alunni, ancor più che per gli altri - scrivono i firmatari al presidente della Regione e all'assessore alla Pubblica istruzione - la didattica della vicinanza è indispensabile, quale elemento fondante nel percorso di integrazione, della ricerca di autonomia e di conquista delle conoscenze e che ogni sforzo deve essere fatto perché possa essere dedicata loro un’attenzione speciale affinché la didattica in presenza sia garantita. Va assicurata inoltre la stabilità e la continuità degli operatori e dei docenti (a partire dagli insegnanti di sostegno) e pertanto si impegna a sollecitare con urgenza il Ministero e l’Usr affinché proceda alla nomina dei docenti di sostegno nel più breve tempo possibile e a farsi garanti della particolare attenzione nell’attuazione delle misure previste dal Decreto del ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n.89. Cuore della mozione è l’impegno a concertare con l'Usr la soluzione più idonea a garantire la frequenza in presenza agli alunni disabili soprattutto gravi e di quelli più fragili, per attenuare il rischio d’isolamento e di abbandono, per garantire l'integrazione scolastica, per non accentuare le disparità e le diseguaglianze, non spezzare il delicato equilibrio e rafforzare la responsabilità reciproca di condividere l'esperienza di studio e la eccezionalità del momento per farne un’ occasione di educazione scolastica, personale e sociale, collettiva». «Abbiamo ben presente - conclude Pinna - l'insegnamento di don Milani secondo cui “fare parti uguali tra disuguali è la più grande delle ingiustizie”. La Dad per questi ragazzi, infatti, è la negazione del diritto all’istruzione: speriamo che il presidente Solinas ne tenga conto al momento in cui deciderà, se deciderà, quali decisioni prendere».



Nella foto: il consigliere regionale Rossella Pinna Commenti CAGLIARI - I Democratici in Consiglio regionale si fanno promotori di una mozione, prima firmataria Rossella Pinna e sottoscritta anche dai gruppi dei Progressisti e del Movimento 5 stelle, con richiesta di convocazione urgente del Consiglio, per denunciare il ritardo delle nomine degli insegnanti di sostegno e per chiedere garanzia della didattica in presenza per gli studenti con disabilità delle scuole secondarie della Sardegna. L'argomento è delicatissimo e urgente.Il ritardo sulle nomine da parte dell’Ufficio scolastico regionale si aggiunge alla sospensione del percorso scolastico da marzo a giugno causa lockdown, che ha colpito gli studenti affetti da disabilità dal punto di vista formativo ed emotivo, costringendoli a un isolamento e alla sofferenza profonda della lontananza dai compagni, dagli insegnanti e dagli educatori. I bambini e i ragazzi disabili (7704 in Sardegna, il 4percento del totale) hanno pagato il prezzo più alto di tutti. Già nei mesi di marzo-giugno, la sospensione delle attività didattiche, per gli alunni con disabilità si è sommato al blocco totale delle terapie e delle attività sociali e socio-sanitarie con un peso che ha schiacciato le loro famiglie, in particolare le donne per il loro noto ruolo di caregiver e pilastri del lavoro di cura e del welfare non istituzionale.«Sappiamo che per questi alunni, ancor più che per gli altri - scrivono i firmatari al presidente della Regione e all'assessore alla Pubblica istruzione - la didattica della vicinanza è indispensabile, quale elemento fondante nel percorso di integrazione, della ricerca di autonomia e di conquista delle conoscenze e che ogni sforzo deve essere fatto perché possa essere dedicata loro un’attenzione speciale affinché la didattica in presenza sia garantita. Va assicurata inoltre la stabilità e la continuità degli operatori e dei docenti (a partire dagli insegnanti di sostegno) e pertanto si impegna a sollecitare con urgenza il Ministero e l’Usr affinché proceda alla nomina dei docenti di sostegno nel più breve tempo possibile e a farsi garanti della particolare attenzione nell’attuazione delle misure previste dal Decreto del ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n.89. Cuore della mozione è l’impegno a concertare con l'Usr la soluzione più idonea a garantire la frequenza in presenza agli alunni disabili soprattutto gravi e di quelli più fragili, per attenuare il rischio d’isolamento e di abbandono, per garantire l'integrazione scolastica, per non accentuare le disparità e le diseguaglianze, non spezzare il delicato equilibrio e rafforzare la responsabilità reciproca di condividere l'esperienza di studio e la eccezionalità del momento per farne un’ occasione di educazione scolastica, personale e sociale, collettiva». «Abbiamo ben presente - conclude Pinna - l'insegnamento di don Milani secondo cui “fare parti uguali tra disuguali è la più grande delle ingiustizie”. La Dad per questi ragazzi, infatti, è la negazione del diritto all’istruzione: speriamo che il presidente Solinas ne tenga conto al momento in cui deciderà, se deciderà, quali decisioni prendere».Nella foto: il consigliere regionale Rossella Pinna