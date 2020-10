Red 14:32 Non indossa la mascherina e colpisce l´autista: denunciato Il 7 ottobre, a Sassari, un 75enne non voleva indossare la mascherina sull’autobus e, alle rimostranze dell´autista, lo ha colpito al volto con l´ombrello, causandogli lesioni guaribili in cinque giorni



SASSARI – Il 7 ottobre, un autista dell’Atp di Sassari è stato colpito al volto con un ombrello da un anziano passeggero, redarguito per non aver indossato correttamente la mascherina, riportando lesioni giudicate guaribili con cinque giorni di cure. Ieri (venerdì), al termine delle indagini avviate immediatamente, i Carabinieri della Stazione di Sassari hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria il 75enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine.